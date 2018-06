Evropska komisija objavila skupno metodologijo za primerjavo kakovosti

14.6.2018 – Evropska komisija je objavila novo skupno metodologijo za primerjavo kakovosti prehrambenih proizvodov po vsej EU. Metodologija, ki jo je razvilo Skupno raziskovalno središče (JRC), bo nacionalnim organom za varstvo potrošnikov omogočala opravljanje preskusov za primerjavo sestave in značilnosti prehrambenih proizvodov, ki so v podobni embalaži naprodaj po vsej EU. Metodologija upošteva načela, kot so preglednost, primerljivost, vzorčenje na podlagi podobnega izbora in preskušanje proizvodov.Vsi prehrambeni proizvodi, ki so naprodaj v EU, morajo izpolnjevati stroge varnostne predpise. Potrošniki morajo biti obveščeni o njihovih ključnih značilnostih v skladu zlasti z zakonodajo EU o označevanju živil in ne smejo biti zavedeni, na primer z embalažo. Nacionalni organi za varnost hrane in varstvo potrošnikov so odgovorni za zagotovitev skladnosti živil na enotnem trgu z ustrezno zakonodajo EU. Preskusna metodologija bo organom pomagala ugotoviti, ali se prehrambeni proizvodi tržijo v skladu z zakonodajo EU. Več: tukaj

Vir: EC Press