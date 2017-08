Evropska shema šolske prehrane

1.8.2017- Danes je začela veljati nova evropska shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, ki jo bodo šole po vsej Uniji lahko začele izvajati s prvim dnem šolskega leta 2017/2018. Shema, ki naj bi spodbujala zdrave prehranjevalne navade otrok, bo zajemala razdeljevanje sadja, zelenjave in mlečnih proizvodov ter posebne izobraževalne programe za poučevanje šolarjev o pomenu dobre prehrane ter o tem, kako se hrana proizvaja. S 1. avgustom 2017 bosta obstoječi shemi, tj. shema šolskega sadja in zelenjave ter shema šolskega mleka, ki sta lani dosegla več kot 20 milijonov otrok, tako združeni v enotni pravni okvir. Nova pravila naj bi povečala učinkovitost, bolj usmerila podporo in okrepila izobraževalno razsežnost. Čeprav je udeležba prostovoljna, je sodelovanje v pobudi v šolskem letu 2017/2018 potrdilo vseh 28 držav članic EU. Od skupno 250 milijonov evrov sredstev EU, dogovorjenih za šolsko leto 2017/2018, bo približno 145 milijonov evrov dodeljenih za sadje in zelenjavo, približno105 milijonov evrov pa za mleko. Sloveniji bo za šolsko sadje in zelenjavo namenjenih 727 411 evrov, za mleko pa 363 811 evrov sredstev EU.Več:tukaj