Evropska zdravstvena unija

11.11.2020 – Evropska komisija je danes naredila prvi korak k vzpostavitvi evropske zdravstvene unije, ki jo je v govoru o stanju v Uniji napovedala predsednica Ursula von der Leyen. Komisija je namreč predstavila sklop predlogov za okrepitev okvira EU za zdravstveno varnost ter vloge ključnih agencij EU pri pripravljenosti in odzivanju na krize. V središču današnjih predlogov sta prenova obstoječega pravnega okvira za resne čezmejne nevarnosti za zdravje in okrepitev vloge ključnih agencij EU, tj. Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropske agencije za zdravila (EMA), pri pripravljenosti in odzivanju na krize. Komisija je danes predstavila tudi glavne elemente prihodnjega organa za odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA), ki naj bi bil predlagan do konca leta 2021 in ki bi pomembno prispeval k izboljšanju odzivanja na čezmejne nevarnosti za zdravje na ravni EU.

