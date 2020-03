28.2.2020 – Ljubljana, Nova Gorica, Piran in Ptuj so se uvrstili v drugi krog razpisa za naziv evropske prestolnice kulture za leto 2025 v Sloveniji. Na razpis sta se poleg naštetih mest prijavila še Kranj in Lendava, priporočilo za ožji izbor pa je pripravila skupina 12 neodvisnih strokovnjakov. Mesta, ki so se prebila v ožji izbor, bodo do konca te jeseni lahko dopolnila svoje prijave. Strokovni svet se bo potem zopet sestal in decembra letos za naziv evropska prestolnica kulture za leto 2025 predlagal eno mesto.

V letu 2025 bo Slovenija tako že drugič prispevala mesto, ki bo nosilo prestižni naslov evropske prestolnice kulture. Ta naziv je že pripadel Mariboru, ki je nato s partnerskimi mesti – Mursko Soboto, Novim mestom, Ptujem, Slovenj Gradcem in Velenjem – kulturno obarval celotno leto 2012. Trenutno tudi v Nemčiji poteka izbor nemškega mesta, ki bo druga evropska prestolnica kulture v letu 2025.

Evropska prestolnica kulture je danes med najbolj prepoznavnimi pobudami na področju kulture v Evropi. Mesta so izbrana na podlagi kulturnega programa, ki mora imeti izrazit evropski vidik, spodbujati udeležbo in dejavno udejstvovanje mestnih prebivalcev ter prispevati k dolgoročnemu razvoju mesta in okoliških regij. Naziv evropske prestolnice kulture je tudi odlična priložnost, da mesta spremenijo svojo podobo, se umestijo na svetovni zemljevid, privabijo več turistov in ponovno razmislijo o svojem razvoju s pomočjo kulture. Naziv vpliva ne le na kulturno, temveč tudi na socialno in gospodarsko življenje mesta in regije. Letošnji evropski prestolnici kulture sta hrvaška Reka in irski Galway. Elefsina (Grčija), Temišvar (Romunija) in Novi Sad (Srbija) bodo imeli ta naziv leta 2021, Kaunas (Litva) in Esch-sur-Alzette (Luksemburg) leta 2022, Veszprém (Madžarska) leta 2023, Tartu (Estonija), Bad Ischl (Avstrija) in Bodo (Norveška) pa leta 2024. Več: tukaj

Vir: EC Press