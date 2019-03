26.3.2019 – Evropski parlament je potrdil novo direktivo o avtorskih pravicah, ki uvaja sodobna pravila za zaščito ustvarjalnosti in svobode izražanja v digitalni dobi. Zakonodaja bo pisateljem, novinarjem, glasbenikom in drugim ustvarjalcem omogočila lažje dogovarjanje s spletnimi platformami, založniki in producenti, medtem ko bodo univerze, šole ali knjižnice imele večji dostop do spletnih vsebin za raziskovalne in izobraževalne namene. Slovenski poslanec dr Igor Šoltes je glasoval proti, svoje mnenje pa je utemeljil: “»Samo dober teden po že drugi astronomski kazni, ki jo je Evropska komisija naložila Googlu zaradi zlorabe položaja na trgu, z avtorsko direktivo Googlu in drugim lastnikom največjih digitalnih platform vnovič puščamo prosto pot do zlorab in poseganj v pravice in tržna razmerja.« Avtorska direktiva je po Šoltesovem mnenju sicer potrebna. »Vsi jo potrebujemo, najbolj seveda avtorji. A dejstvo je, da so sicer dober namen pokvarili interesi gospodarskih gigantov, ki živijo od avtorskih pravic drugih in svoj položaj ter vpliv izkoristili za odpustke v dveh spornih členih direktive. Zaradi nejasne vloge robotiziranih cenzorskih filtrov in dejstva, da bodo taki filtri močno posegli v pravice uporabnikov interneta, ne vidim razloga za to, da s sprejemanjem direktive hitimo v zadnjih izdihljajih tega mandata.«

Vir EC Press, EP Press