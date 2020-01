Evropski parlament potrdil izstopni dogovor med Združenim kraljestvom in EU

30.1.2020 – Združeno kraljestvo bo po potrditvi Sveta EU izstopilo iz EU 31. januarja 2020. EP je že potrdil izstopni dogovor. Po potrditvi dogovora v EP je predsednik David Sassoli izjavil: “Zelo me žalosti, da smo prišli do te točke [...] 50 let integracije ni mogoče tako hitro razplesti. Vsi bomo morali trdo delati za nov odnos, pri čemer bomo imeli vedno pred očmi interese in zaščito pravic državljank in državljanov. Nič ne bo preprosto. Prišli bodo težki trenutki, ki bodo naše prihodnje partnerstvo postavili na preizkušnjo. To smo vedeli že od začetka brexita. Vendar pa ostajam prepričan, da bomo uspeli premostiti vse razlike in da nam bo vedno uspelo najti skupne točke.” Več: tukaj

Vir: EP Press