29.3.2021 – Evropska komisija danes in v sredo organizira prvi dogodek EU za navezovanje stikov, da bi se v celoti izkoristil evropski potencial za proizvodnjo cepiv proti COVID-19 ter tako zagotovila razširitev proizvodne zmogljivosti cepiv in odpravila ozka grla v proizvodni in dobavni verigi. Namen dogodka, na katerem sodeluje več kot 300 podjetji iz 25 držav članic, je pospešiti povezave med proizvajalci cepiv, storitvenimi podjetji na področju pogodbenega razvoja, proizvodnje, polnjenja in pakiranja ter proizvajalci opreme in drugimi. Da bi olajšala povezovanje, je Komisija izdala tudi pismo o skladnosti, v katerem je pojasnila, kako lahko povezovanje in izmenjave med sodelujočimi podjetji, vključno z neposrednimi konkurenti, potekajo v skladu s pravili EU o konkurenci. Pismo o skladnosti temelji na začasnem okviru protimonopolnih pravil, ki ga je Komisija sprejela aprila 2020. Več: tukaj

Vir: EC Press