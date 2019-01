Evropski prestolnici kulture za leto 2019 Plovdiv in Matera

3.1.2018 – S 1. januarjem 2019 sta naziv evropske prestolnice kulture za eno leto prevzeli bolgarski Plovdiv in italijanska Matera. Plovdiv je prvo bolgarsko mesto, ki je bilo izbrano za evropsko prestolnico kulture. V mestu in drugih krajih po Bolgariji se bo pod geslom “Skupaj” zvrstilo več kot 300 festivalov in drugih prireditev, ki bodo opozarjali na zgodovino, kulturno dediščino in izzive, s katerimi se sooča mesto. Otvoritvena slovesnost bo potekala med 11. in 13. januarjem, z vrsto glasbenih, svetlobnih in plesnih predstav. Program za Matero, ki bo potekal pod geslom “Odprta prihodnost”, pa bo posebej poudarjal socialno in kulturno vključenost ter skupne inovacije. Med vrhunci bodo razstava o zgodovini in kulturi podzemne arhitekture “Ars Excavandi”, razstava o vlogi matematike pri delu umetnikov skozi različna obdobja “Poezija praštevil” ter prva izvedba opere Cavalleria Rusticana na prostem. Otvoritvena slovesnost bo 19. in 20. januarja, nastopilo pa bo 2.000 glasbenikov iz vseh vasi Bazilikate in številnih drugih delov Evrope. Evropska prestolnica kulture je danes med najbolj prepoznavnimi pobudami na področju kulture v Evropi. Mesta so izbrana na podlagi kulturnega programa, ki mora imeti izrazit evropski vidik, spodbujati udeležbo in dejavno udejstvovanje mestnih prebivalcev ter prispevati k dolgoročnemu razvoju mesta in okoliških regij. Naziv evropske prestolnice kulture je tudi odlična priložnost, da mesta spremenijo svojo podobo, se umestijo na svetovni zemljevid, privabijo več turistov in ponovno razmislijo o svojem razvoju s pomočjo kulture. Naziv vpliva ne le na kulturno, temveč tudi na socialno in gospodarsko življenje mesta in regije. Naslednje leto bosta evropski prestolnici kulture hrvaška Reka in irski Galway. Leta 2012 je naziv nosil Maribor. Več: tukaj

Vir: EC Press