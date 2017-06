Evropsko javno tožilstvo

8.6.2017-Danes so ministri za pravosodje 20 držav članic, tudi Slovenije, dosegli politični dogovor o vzpostavitvi novega Evropskega javnega tožilstva v okviru okrepljenega sodelovanja. Vzpostavitev mora zdaj odobriti še Evropski parlament. Neodvisni evropski javni tožilec bo z začetkom delovanja dobil pooblastila za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu EU, kot so korupcija in goljufije v zvezi s sredstvi EU ali čezmejne goljufije na področju DDV. Tožilstvo bo močen, neodvisen in učinkovit organ, specializiran za boj proti finančnemu kriminalu po vsej EU. Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_sl.htm

Vir: EC Press