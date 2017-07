Evropsko sodišče o migracijah v Avstriji in Sloveniji

27.7.2017-Evropsko sodišče je odločilo, da je bilo vračanje migrantov iz Avstrije in Slovenije na Hrvaško zakonito, zato ker je to država v katero so najprej vstopili v EU. Avstrija in Slovenija sta imeli pravico, da migrante med migracijsko krizo, v obdobju 2015-2016, vrnejo nazaj v državo v kateri so prispeli, je odločitev Sodišča Evropskih skupnosti. V zadevi je razvidno, da Hrvati morajo upoštevati Dublinske uredbe v katerih je navedeno, da je treba zahtevo prosilca za azil obdelati v državi prihoda EU. Več: tukaj

Vir: Politico