Evroskupina podprla Evropski mehanizem za stabilnost v času pandemije

11.5.2020 – Člani Evroskupine, finančnih ministrov držav z evrom, so dosegli dogovor o ustanovitvi instrumenta podpore zaradi pandemične krize, ki bo deloval znotraj evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Instrument bo na voljo vsem članicam evrskega območja v višini do 2 % njihovega BDP, namenjen pa bo domačemu financiranju posrednih in neposrednih stroškov zdravljenja, nege in prevencije, nastalih zaradi krize koronavirusa. Evroskupina se je strinjala z mnenji institucij, da vse članice EMS dosegajo merila za prejem pomoči v okviru podpore zaradi pandemične krize. Podprla je tudi namero Komisije, da uvede poročanje in spremljanje v skladu z načrtom za odziv na pandemijo, kot sta ga predstavila izvršni podpredsednik Valdis Dombrovskis in komisar Paolo Gentiloni. Evroskupina je tudi izmenjala mnenja glede ekonomskih razmer v skupini na temelju Komisijine ekonomske pomladanske gospodarske napovedi za leto 2020. Več:tukaj

Vir: EC Press