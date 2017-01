Humanitarna pomoč Iraku

Za humanitarno pomoč ljudem, ki jih je prizadel konflikt v iraškem Mosulu, so Avstrija, Nemčija, Danska, Finska, Francija, Švedska in Norveška zagotovile že 266 ton pomoči. Evropska komisija sofinancira polete v Irak in prek mehanizma civilne zaščite EU koordinira zbiranje in dostavo pomoči. Gre predvsem za predmete, ki bodo ljudem pomagali preživeti zimo, kot so šotori, odeje, generatorji in pa higienski izdelki, pet ton zdravil in medicinska oprema. Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Christos Stylianides se je zahvalil vsem sodelujočim državam in izpostavil nujnost zagotavljanja varnosti vseh civilistov ter spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. V prihodnjih tednih bo v Mosul dostavljena še dodatna materialna pomoč, ki dopolnjuje humanitarno pomoč EU, ki je v letu 2016 znašala 159 milijonov evrov.Več :http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-29_en.htm

Vir : EC Press