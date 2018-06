Humanitarna pomoč ob izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo

11.6.2018 – Evropska komisija je namenila 1,8 milijona evrov dodatne humanitarne pomoči za obvladovanje razmer ob izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo. Sredstva bodo namenjena koordinaciji in logistični podpori, nadzoru in preprečevanju okužb, spremljanju vstopnih in izstopnih mest na okuženih območjih ter varnim pokopom. Pomoč bo podprla tudi delo zdravstvenih centrov na okuženih območjih. Skupna pomoč EU za ukrepe proti eboli leta 2018 se bo tako povečala na 3,43 milijona evrov. Več:tukaj

Vir: EC Press