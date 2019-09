Institut Jožef Stefan in Kemijski inštitut pridobila nepovratna EU sredstva za raziskave

3.9.2019 – Evropska unija bo 408 znanstvenikom in znanstvenicam na začetku poklicne poti namenila 621 milijonov evrov za izvajanje pionirskih raziskav. Med prejemniki sta tudi Matjaž Humar z Instituta Jožef Stefan in Nejc Hodnik s Kemijskega inštituta v Ljubljani. Evropski raziskovalni svet bo nepovratna sredstva za začetek samostojne poti zagotovil iz programa za raziskave in inovacije EU Obzorje 2020. Podpora bo prejemnikom pomagala, da vzpostavijo raziskovalne ekipe in izvedejo pionirske raziskave. Raziskave zajemajo številna področja, od možnosti odpravljanja svetovne lakote z gozdno hrano in preučevanja ekstremnih morskih gladin v Evropi do raziskovanja preživetvenih sposobnosti enoceličnih organizmov. Projekti naj bi po ocenah ustvarili 2.500 mest za doktorski in postdoktorski študij ter drugo osebje. EU je ustanovila Evropski raziskovalni svet leta 2007, da bi spodbujala vrhunske raziskave v Evropi. Evropski raziskovalni svet vsako leto financira izjemne raziskovalce vseh starosti in nacionalnosti. Do zdaj je podprl približno 9.000 vrhunskih raziskovalcev na različnih stopnjah njihove poklicne poti. V obdobju 2014–2020 razpolaga s proračunom v višini 13 milijard evrov. Več: tukaj

Vir: EC Press