V soboto, 7. januarja 2017, so v okviru Evropske agencije za mejno in obalno stražo začele uradno delovati evropske intervencijske skupine za vračanje, ki jih sestavljajo strokovnjaki, spremljevalci pri vrnitvi in nadzorniki vrnitve. Agencija jih bo zdaj lahko napotila v države članice, kjer bodo organizirali in koordinirali vračanje ter s tretjimi državami sodelovali glede vračanja in ponovnega sprejema, ko bo to potrebno. Države članice bodo še naprej pristojne za dejavnosti v zvezi z vračanjem, odločitve o tem, kdo ima pravico do azila ali bivanja v EU, ter izdajo odločitev o vračanju. Agencija jim bo zdaj lahko zagotovila dodatno praktično podporo na terenu. Evropske intervencijske skupine za vračanje so lahko napotene na zahtevo države članice ali pobudo Agencije. Več: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-39_en.htm in http://frontex.europa.eu/pressroom/news/frontex-creates-a-new-pool-of-return-experts-p77lrV

Vir : EC Press