Izboljšan dostop za okoljske sodbe

28.4. 2017 – Evropska komisija je danes sprejela smernice o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. V dokumentu pojasnjuje, kako lahko posamezniki in združenja pred nacionalnimi sodišči izpodbijajo odločitve, dejanja in opustitve javnih organov, vezane na evropsko okoljsko zakonodajo. Smernice bodo državljanom in nevladnim organizacijam pomagale pri odločitvah, ali bi zadeve predale nacionalnim sodiščem, ta pa bodo bolje seznanjena z zadevami Sodišča Evropske unije, ki bi jih morala upoštevati pri vprašanjih, vezanih na dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Nacionalne uprave bodo lahko bolje spoznale morebitne pomanjkljivosti svojih pravosodnih sistemov, podjetja pa zadevne pravice in obveznosti po evropski zakonodaji.Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_en.htm

Vir : EC Press