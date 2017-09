4.9.2017-Hrvaška bo od Evropske unije prejela skoraj 96 milijonov evrov kohezijskih sredstev za posodobitev vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v Slavoniji, Istri in na otoku Krku. Na območjih Lanterne, Poreča in Vrsarja bodo posodobljene štiri čistilne naprave, otok Krk pa bo dobil boljši dostop do pitne vode in posodobljeno kanalizacijsko omrežje. Projekt naj bi bil zaključen leta 2020. Več:tukaj

Vir: EC Press