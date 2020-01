Izbruh akutnega respiratornega sindroma, povezanega z novim kitajskim koronavirusom

27.1.2020 – Kitajska je 9. januarja 2020 poročala, da so odkrili nov koronavirus (2019-nCoV) kot povzročitelj, zaporedje genomov pa je bilo javno dostopno. Analiza zaporedja je pokazala, da je na novo identificiran virus povezan s SARS-CoV virusom. Sistemi za zaznavanje so postali javni in so na voljo državam članicam prek Svetovne zdravstvene organizacije in globalnega kataloga Evropskega arhiva za viruse. Od 20. januarja 2020 so poročali o skupno 295 laboratorijsko potrjenih primerih, okuženih s 2019-nCoV, 291 iz Wuhana na Kitajskem in povezana s štirimi potovanji, povezanii s Tajsko (2), Japonsko (1) in Južno Korejo (1). Med primeri so poročali o štirih smrtnih primerih. Kitajske zdravstvene oblasti so potrdile, da se viris prenaša s človeka na človeka, v Wuhanu pa naj bi bilo okuženih 15 zdravstvenih delavcev. Prvotni vir izbruha bolezni še vedno ni znan, zato se v Wuhanu in na Kitajskem pričakujejo nadaljnji primeri in smrti. Možno je, da bodo nadaljnji primeri odkriti tudi med popotniki iz Wuhana v druge države. Pri oceni tveganja za ta dogodek obstaja precejšnja negotovost zaradi pomanjkanja podrobnih epidemioloških analiz. ECDC na podlagi trenutno razpoložljivih informacij meni, da je:

potencialni vpliv izbruhov leta 2019 do nCoV je velik;

nadaljnje globalno širjenje je verjetno;

trenutno je zmerna verjetnost okužbe za potnike EU / EGP, ki obiščejo Wuhan;

obstaja velika verjetnost prenosa primerov v države z največjim številom ljudi, ki potujejo v Wuhan in iz njega (tj. v države Azije);

obstaja zmerna verjetnost odkrivanja primerov, okužb prinesenih v države EU / EGP;

spoštovanje ustreznih praks preprečevanja in nadzora okužb, zlasti v zdravstvenih ustanovah v državah EU / EGP, ki so neposredno povezane z Wuhanom, pomeni, da je verjetnost primera, o katerem so poročali v EU, zaradi katerega je bilo malo sekundarnih primerov v EU / EGP

Vir: European Law Monitor