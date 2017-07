Izjava EC o razsodbi arbitraže

4.7.2017-Po današnjem zasedanju kolegija komisarjev je prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans predstavil stališče Evropske komisije v zvezi z arbitražno sodbo glede določitve meje med Slovenijo in Hrvaško. Komisija se je seznanila s sodbo in od obeh držav pričakuje, da bosta odločitev implementirali. Komisija je pri tem pripravljena pomagati, obenem pa pozdravlja za 12. julij napovedano srečanje Mira Cerarja in Andreja Plenkovića, ko naj bi se slovenski in hrvaški premier dogovorila, kako uresničiti arbitražno sodbo. Prilagamo povezavo na posnetek njegove izjave: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I141306

Vir: EC Press