Izjava EU ob prekinitvi sovražnosti v Siriji

Izjava visoke predstavnice / podpredsednice Federice Mogherini: “Poročila o nadaljevanju zračnih napadov in boji v Wadi Barada, so zaskrbljujoči, vendar če se premirje izvaja v celoti, lahko prenehanje odpre pot do neovirane humanitarne pomočina na ravni države. In, predvsem, če je uspešna, lahko odpre pot do obnove sirskih pogovorov pod okriljem ZN, v okviru, ki jih je sprejel Varnostni svet ZN. EU bo sredi januarja 2017 gosti konferenco v Bruslju, ki je nadaljevanje pogovorov lanske konference v Londonu. EU je in bo še naprej največja donatorka humanitarne pomoči v Siriji in sosednjih državah, z donacijami v višini več kot 9 milijard evrov od začetka krize.” Več : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/18229/statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-announcement-cessation_en