Izjava Evropske komisije na nasilje v Kataloniji

1.10.2017 – “Po španski ustavi včerajšnji referendum v Kataloniji ni bil zakonit. Kot je predsednik Juncker že večkrat poudaril, Evropska komisija meni, da gre za notranjo zadevo Španije, ki jo je treba obravnavati v skladu s španskim ustavnim redom. Prav tako poudarjamo pravno stališče sedanje Komisije in njenih predhodnic. Če bi bil referendum organiziran v skladu s špansko ustavo, bi se zapuščajoče ozemlje znašlo zunaj Evropske unije. Poleg teh povsem pravnih vidikov zadeve pa Komisija meni, da je zdaj čas za enotnost in stabilnost, ne za ločevanje in fragmentacijo. Vse vpletene pozivamo, da hitro preidejo od konfrontacije k dialogu. Nasilje nikoli ne more biti instrument politike. Zaupamo vladi premierja Mariana Rajoya, da bo obvladala ta težki proces ob popolnem upoštevanju španske ustave in temeljnih pravic državljanov, ki jih ta zagotavlja.” (konec izjave)



Ozadje

Predhodni rezultati referenduma so pokazali, da je 90% ljudi glasovalo za neodvisnost, ki pa ji Španija v skladu z ustavo, močno nasprotuje. Število glasov ne vključuje tistih, ki jih je policija odvzela med nasilnimi napadi. Poročajo so, da je bilo najmanj 844 civilistov in 33 policistov ranjenih, vključno vsaj z dvema osebama, ki sta resno poškodovani. Vladni predstavniki Slovenije in Škotske so obsodil nasilje in se zavzel za mirno reševanje sporov. Več : tukaj

Vir: EC Press , The Guradian