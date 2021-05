Izjava ZNP ob dnevu medijev

3.5.2021 – 3. maj je mednarodni dan medijev. Objavljamo izjavo Združenja novinarjev in publicistov: ”

Tisti novinarji in uredniki, ki so s svojim delovanjem namerno ustvarjali zmedo in hromili prizadevanja za uspešnejšo spopad s covid 19, so soodgovorni za večje število smrtnih žrtev te bolezni.

Ob dnevu svobode tiska v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) izražamo zadovoljstvo, da Slovenija zadnja tri desetletja, vse od padca komunizma in vzpostavitve samostojne države, ponuja formalne pogoje za pluralen medijski razvoj. Hkrati pa z obžalovanjem ugotavljamo, da stanje slovenskih medijev z vidika pluralizma in profesionalizma nikoli po letu 1990 ni bilo v taki krizi in podvrženo tako številnim zlorabam v politične namene, kot smo temu priča sedaj.

ZNP ne izpostavlja kot poglavitni problem dejstva, da je več kot 90 odstotkov najvplivnejših slovenskih medijev nazorsko bliže slovenski levici, opozarja pa na doslej ne videne profesionalne zdrse, ko posamezna občila, vključno z največjima POP TV in nacionalno RTV Slovenija, povsem odkrito, grobo in nekritično zlorabljajo in uporabljajo svoj medijski vpliv v podporo slovenske levice - v skupni želji da spet prevzame oblast v državi. To počnejo tudi za ceno rušenja prizadevanj za zajezitev epidemije covida 19 oz. zaščite človeških življenj, kar je skrajno nevarno in zaskrbljujoče. V ZNP zato zgroženi izpostavljamo oceno, da so tisti uredniki in novinarji, ki so s svojim delovanjem namerno ustvarjali zmedo in hromili prizadevanja za uspešnejši spopad naše države s pandemijo civid 19, soodgovorni za večje število smrtnih žrtev te bolezni.

Svoboda tiska pomeni tudi veliko odgovornost, ki ji nekateri slovenski medijski delavci, lastniki, direktorji, uredniki in novinarji v zadnjem letu niso bili kos. Mislimo predvsem na tiste, ki so dajali rušenju vlade in sprožanju laži o slovenski medijski krajini v tujini prednost pred zaščito človeških življenj zaradi epidemije korona virusa.

ZNP se ograjuje od medijskih manipulacij glede usode in ogroženosti Slovenske tiskovne agencije. Dejstvo je, da je naš ugleden član, pokojni Borut Meško, po katerem se imenuje nagrada, ki jo za novinarske dosežke podeljuje naše združenje, poleg pretepenega novinarja Mira Petka največja žrtev med slovenskimi novinarji moderne dobe. Zato se nam zdi posebej zavržno, da sedanji direktor Bojan Veselinovič, ki novinarje slabo plačuje, sam pa ima večjo plačo kot predsednik države, politizira SZA, namesto da bi podpisniku pogodbe o sofinanciranju preprosto posredoval podatke, ki jih upravičeno zahteva.”

Vir: Znp Press