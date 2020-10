Janssen Pharmaceutica NV podpisala pogodbo

8.10.2020 – Evropska komisija je danes odobrila pogodbo za zagotovitev dostopa do potencialnega cepiva proti koronavirusu SARS-Cov-2 s farmacevtskim podjetjem Janssen Pharmaceutica NV, eno od farmacevtskih družb Janssen Pharmaceutical Companieies podjetja Johnson & Johnson. Ko se bo cepivo izkazalo za varno in učinkovito proti COVID-19, bo pogodba državam članicam omogočila nakup cepiva za 200 milijonov ljudi. Poleg tega bodo lahko kupile cepivo še za dodatnih 200 milijonov ljudi.Države članice se lahko odločijo tudi, da cepivo darujejo državam z nižjim in srednjim dohodkom ali preusmerijo drugim evropskim državam. To je že tretja pogodba o dostopu do cepiv proti novemu koronavirusu. Komisija je pogodbo do sedaj podpisala s podjetjema AstraZeneca in Sanofi-GSK ter uspešno zaključila pripravljalne pogovore s podjetji CureVac, BioNTech-Pfizer in Moderna. Več: tukaj

Vir: EC Press