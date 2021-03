Javno posvetovanje – ilegalne migracije

19.3.2021 – Komisija je danes začela javno posvetovanje o novih ukrepih, ki jih je treba sprejeti na ravni EU za obravnavanje tihotapljenja migrantov. Komisija poziva k sodelovanju posameznike in organizacije, zlasti ljudi, ki so doživeli ali so bili žrtve tihotapljenja. Posvetovanje želi zajeti stališča o novih ukrepih v zvezi z izmenjavo informacij, policijskim in pravosodnim sodelovanjem, digitalnim tihotapljenjem (vključno z uporabo družbenih omrežij), preprečevanjem in ozaveščanjem, sodelovanjem s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter varstvom pravic migrantov. Namen je zbrati potrebne dokaze za informirano pripravo pobud, ki bodo prispevale k oblikovanju akcijskega načrta EU za boj proti tihotapljenju migrantov (2021–2025). V posvetovanju lahko prek izpolnitve vprašalnika sodelujete do 14. maja letos. More: here

Vir : EC Press