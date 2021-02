16.2.2021 – Evropska komisija je začela javno posvetovanje o digitalizaciji postopkov čezmejnega pravosodnega sodelovanja v EU. Zbrana mnenja bodo podlaga za pripravo zakonodajne pobude na tem področju, ki se pričakuje konec leta. Modernizacija pravosodnih sistemov v EU bo vzpostavila elektronsko komunikacijo med sodišči in drugimi pristojnimi organi držav članic, posameznikom in podjetjem pa omogočila, da začnejo postopek in komunicirajo s sodišči in drugimi pristojnimi organi v drugih državah EU iz udobja svojih domov in pisarn. Trenutno komunikacija poteka predvsem na papirju, kar povzroča zamude, dodatne stroške ter ranljivost na krize, kot je pandemija COVID-19. V posvetovanju lahko prek izpolnitve vprašalnika sodelujete do 8. maja letos.