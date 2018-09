Juncker in arbitražna zmešnjava

22.9.2018 – 15. septembra 2018 je bil objavljen članek v nemškem časopisu Der Spiegel o arbitražnem sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, “… v čudnem zasuku, v dobrih šestih mesecih po trdih besedah ​​Junckerja, zdaj šef Evropske komisije odlaša z rešitvijo. Komisija je imela več priložnosti, da bi delovala kot razsodnik v konfliktu, Juncker pa se je odločil, da se bo izognil temu, čeprav njegovo osebje ne dvomi, da je stališče Slovenije v veliki meri pravilno. Ko je pravna služba Evropske komisije pred kratkim predlagala sprejetje “utemeljenega mnenja”, je Juncker nenadoma postal trmast.« Sporu ni videti konca in Slovenija je sredi julija 2018 vložila tožbo proti Hrvaški na Evropskem sodišču.

»Odločitev predsednika je še en primer, kako si Juncker predstavlja delo bolj politične komisije«, so zapisali. V sredo je predsenik Kolegija Juncker predstavil dnevni red za prihodnje mesece in odločitev pravne službe o arbitraži ni uvrstil nanj. Hrvaški premier Plenković naj bi na srečanju sredi februarja osebno prosil Junckerja, da bi Evropska komisija ostala zunaj spora – zahtevo, za katero meni, da je povsem razumna. Če bi Komisija podprla Slovenijo, bi bil velik madež na podobi Hrvaške. Slovenija je v letu 2009 opustila svoj veto proti pristopu Hrvaške k Evropski uniji leta, ker se je Hrvaška strinjala, da se bo spor rešil z arbitražo. Hrvaška še vedno ni sprejela razsodbe, deloma zato, ker je bil slovenski diplomat ujet v prisluhe. Prisluhi pa niso vplivali na rezultat je ugotovilo evropsko sodišče. Več o tem lahko poslušate v intervjuju z prof. Bicklom. Več: tukaj

Vir: Der Spiegel