Juvenes Translatores – tekmovanje za mlade prevajalce v EU

29.10.2019 – Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji je objavil seznam srednjih šol, ki bodo sodelovale na vseevropskem tekmovanju za mlade prevajalce Juvenes Translatores 21. novembra 2019. Iz Slovenije bodo sodelovale naslednje šole:

• Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem

• Prva gimnazija Maribor, Maribor

• Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Maribor

• Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto

• Srednja šola Črnomelj, Črnomelj

• Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Radenci

• Škofijska gimnazija Vipava, Vipava

• III. gimnazija Maribor, Maribor

Na letošnjem trinajstem tekmovanju bo sodelovalo 751 srednjih šol iz vseh 28 držav članic EU. Letos bodo izbrani kandidati prvič pisali prevode na računalnikih. Šola lahko na tekmovanje prijavi od dva do pet dijakinj ali dijakov, rojenih leta 2002. Prijavljeni kandidati bodo na dan tekmovanja prevajali enostransko besedilo iz enega od uradnih jezikov EU v drugega. Na voljo je tako 552 kombinacij. Prevajalska služba Evropske komisije bo nato ocenila vse prevode ter februarja 2020 objavila po enega zmagovalca ali zmagovalko na državo članico, ki bodo aprila 2020 povabljeni na podelitev nagrad v Bruslju. Trenutna slovenska zmagovalka je Nika Kobetič z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani. Generalni direktorat Evropske komisije za prevajanje že od leta 2007 vsako leto organizira tekmovanje Juvenes Translatores. Namen tekmovanja je spodbujati učenje tujih jezikov v šolah in mladim odpreti vrata v prevajalski poklic. Sodelujejo lahko sedemnajstletni dijaki in dijakinje, tekmovanje pa na vseh izbranih šolah v EU poteka ob istem času. Že nekaj udeležencev je tekmovanje navdihnilo in spodbudilo, da so se pozneje odločili za študij jezikov in prevajalski poklic. Tekmovanje poudarja tudi bogato jezikovno raznolikost Evrope. Več: tukaj

Vir: EC Press