Kako se soočati naraščajočim odlašanjem ali zavrnitvijo cepljenja

20.11.2018 – “Postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov je način za ozaveščanje in izboljšanje stanja na področju cepljenja«, je bilo eno od pomembnih sporočil na delavnici v Bruslju. Obstajajo številne skupine po vsej EU, ki cepljenje otrok prelagajo ali pa zavračajo cepiva v katerem koli življenjskem ciklusu. Po drugi strani pa je še vedno obstaja smrtnost ob epidemijah gripe. Izbruhi ošpic so bili med leti 2007 in 2015 v Bolgariji, Franciji, Ukrajini, Italiji, Romuniji in Srbiji. Odlašanje in zavrnitev cepljenja sta pogostejša pri mlajših ljudeh, morda tudi zaradi dejstva, da verjetno niso imeli izkušenj z uničujočimi posledicami epidemij in večinoma niso imeli prve izkušnje s trpljenjem bolnikov. Zavračanje cepljenja je prav tako precej razširjeno med romsko populacijo in nekaterimi verskimi skupinami.Po drugi strani pa obstaja vse večja zaskrbljenost, da mnogi zdravstveni delavci oklevajo ali zavrnejo cepljenje, saj je to zelo dobro obveščena skupina. Med prebivalstvom EU je bilo sicer manj primerov zavrnitve cepljenja, vendar je upadalo zaupanje zdravstvenih delavcev in staršev (Isabel da la Mata Barranco, DG DG Sante). “Lažne raziskave” so prav tako zaskrbljujoč pojav. Prof. Vossen iz Vrije Univerze v Amsterdamu se ukvarja z raziskovanjem računalniških programov, ki bi omogočila razlikovanje raziskav s področja avtizma kot posledice cepljenja. Skupina, ki je dobro obveščena in okleva ali zavrne cepljenje je poglavitne teme povzela v vprašanjih:

1. Kontaminacija cepiv z anorganskimi delci, ki so biopersistentni

2. Kombinacija različnih cepiv in škodljivost teh kombinacij

3. Mutiranje virusov in adaptacije cepiv

4. Pravilna uporaba cepiv s strani zdravstvenih delavcev

5. Zakaj se odgovornost za izrazito škodljive stranske učinke ne prenesene iz držav članic v farmacevtsko industrijo

6. Temeljite raziskavo o vzrokov izbruhov nalezljivih bolezni

Izboljšanje preglednosti in nadzora nad izbruhi nalezljivih bolezni bi morda izboljšali z usposabljanjem zdravstvenih delavcev in z uskladitvijo registrov cepljenja v državah članicah, so menili panelisti. Če si nacionalni zdravstveni sistemi želijo povečati zaupanje prebivalstva, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, potem je nujno, da so v oblikovanje politik vključijo različne interesne skupine.

Vprašanje glede odškodninskih zahtevkov oseb, ki so jih cepiva trajno zdravstveno oškodovala, je zanimivo, da so države članice odgovorne za nadomestilo. “Če bi odgovornost prenesli na farmacevtsko industrijo, nihče ne bi želel proizvajati cepiva”, je dejal vir iz Evropske komisije.

Rastoče javno nezaupanje v cepljenje in njegovo učinkovitost je potrebno naslavljati. Transparentnost farmacevtske industrije pri vprašanju varnosti cepiv bi lahko zagotovila nekaj odgovorov in neodvisne posodobljene in kakovostne raziskave, prav tako. Strošek teh dejavnosti je pogosto odločujoč. Toda ali si želimo zdraviti posledice cepljenja ali pa je bolj etično in stroškovno učinkovitejše vlagati v neodvisne raziskave in raziskovalce in uporabljati učinkovita in varna cepiva?

Vir: Euportal.si