Komentar Donalda Tuska po srečanju z Donaldom Trumpom

25.5. 2017 – “Na srečanju s predsednikomom Trumpom smo se pogovarjali o zunanji politiki, varnosti, podnebju in trgovinskih odnosih. Moj občutek je, da smo se uspeli dogovorili na mnogih področjih. Najprej in predvsem o boju proti terorizmu in prepričan sem, da mi ni treba pojasniti zakaj. Toda nekatera vprašanja ostajajo odprta, kot so podnebne spremembe in trgovina. In nisem 100 odstotkov prepričan, da lahko rečemo MI kar pomeni, da imamo skupno mnenje o Rusiji, čeprav se zdi, da smo na isti liniji, ko gre za konflikt v Ukrajini, Vendar pa je moje glavno sporočilo predsedniku Trumpu, da so najgloblji smisel sodelovanja in prijateljstva temeljne zahodne vrednote, kot so svoboda, človekove pravice in spoštovanje človekovega dostojanstva. Danes je največja naloga konsolidacija celotnega svobodnega sveta o skupnih vrednotah in ne le interesih. Vrednote in načela prvič – to je tisto, kar bi morali poudarjati v Evropi in v Ameriki.”

Source : Svet EU