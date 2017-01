Od 17. do 20. januarja 2017 bo potekalo vsakoletno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu . Letošnje srečanje poudarja “odzivno in odgovorno vodenje”. Komisija bo predstavila in promovirala svoje prednostne naloge in ukrepe za reševanje izzivov na področjih, kot so migracije, varnost, gospodarstvo, podnebne spremembe in energija. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-65_en.htm

Source EC press