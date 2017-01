Komisija določila datum za standardizacijo signalizacije v železniškem prometu

Evropska komisija je danes sprejela nov načrt za vzpostavljanje evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS). Sistem ERTMS nadomešča 25 nacionalnih sistemov železniške signalizacije s skupnim evropskim standardom ter vlakom omogoča nemoteno prehajanje med nacionalnimi mejami. Cilj novega načrta je, da bi bilo do leta 2023 približno 50 % ključnih koridorjev omrežja ustrezno opremljenih. Načrt bo železniškim podjetjem in upravljavcem infrastrukture omogočal lažje načrtovanje naložb in virov. EU je v zadnjih dveh letih že dodelila več kot 700 milijonov evrov za vzpostavljanje ERTMS v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). Naložbe so neposredno prispevale k konkurenčnosti in varnosti železniškega prometa v Evropi. Več: http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2016-01-05-commission-sets-date-put-standardised-european-railway-signalling-system_en