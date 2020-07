Komisija in ECB posodila CureVac sredstva za razvoj cepiva

6.7.2020 – Evropska unija bo biofarmacevtskemu podjetju CureVac zagotovila posojilo v višini 75 milijonov evrov za razvoj cepiv in razširitev proizvodnje. CureVac, ki razvija inovativna zdravila, bo posojilo Evropske investicijske banke uporabilo za podporo stalnemu razvoju cepiv proti nalezljivim boleznim, vključno s svojim kandidatom za cepivo proti koronavirusu. Poleg tega bo razširilo svoje proizvodne zmogljivosti in pospešilo dokončanje četrtega proizvodnega obrata v Tübingenu v Nemčiji. Financiranje je zagotovljeno iz finančnega instrumenta za nalezljive bolezni (IDFF), ki deluje v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Evropska komisija je pred kratkim predstavlja evropsko strategijo za pospeševanje razvoja, proizvodnje in uvajanja cepiv proti COVID-19. Od začetka pandemije je EU sredstva za finančni instrument za nalezljive bolezni povečala na 400 milijonov evrov, da bi EIB lahko povečala obseg projektov v zvezi s to boleznijo. EIB je prek finančnega instrumenta za nalezljive bolezni podprla 13 podjetij s skupnimi posojili v višini 316 milijonov EUR za razvoj zdravil, cepiv in diagnostike proti različnim nalezljivim boleznim, zlasti proti koronavirusu. Več: tukaj

Vir: EC Press