Komisija krepi prizadevanja za boj proti nezakonitim spletnim vsebinam

28.9.2017-Evropska komisija je danes predstavila smernice in načela za spletne platforme, katerih namen je okrepiti preprečevanje, odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih vsebin, ki na spletu hujskajo k sovraštvu, nasilju in terorizmu. Kot prvi korak k uspešnemu boju proti nezakonitim spletnim vsebinam Komisija predlaga skupna orodja za hitro in proaktivno odkrivanje v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Nezakonite vsebine bi bilo nato treba čim prej odstraniti, pri čemer bo vprašanje časovnih okvirov Komisija še dodatno analizirala. Spletna podjetja bi morala uvesti tudi varovala proti čezmernemu odstranjevanju. Glede preprečevanja ponovnega pojavljanja bi platforme morale sprejeti ukrepe za odvračanje uporabnikov od ponovnega nalaganja nezakonitih vsebin. Vse večja dosegljivost in širjenje terorističnih vsebin na spletu ne pomenita le resne grožnje varnosti državljanov EU, ampak tudi spodkopavata njihovo zaupanje v digitalno okolje, ki je glavno gonilo inovacij, rasti in zaposlovanja. Komisija od spletnih platform pričakuje, da bodo v prihodnjih mesecih hitro ukrepale, zlasti v zvezi s terorizmom in nezakonitim sovražnim govorom, ki sta z zakonodajo EU prepovedana tako na spletu kot izven spleta. Danes predlagani ukrepi sledijo sklepom zasedanja Evropskega sveta iz junija 2017, ki so jih povzeli tudi predsedniki držav iz skupin G7 in G20, ter so prvi gradnik protiterorističnega svežnja, ki ga je napovedal predsednik Juncker. Ukrepi bodo prispevali k bolj uspešnemu boju proti nezakonitim vsebinam in združili tekoče delo na izgradnji uspešne in pristne varnostne unije EU ter okrepljenega enotnega digitalnega trga.Več : tukaj

Vir: EC Press