Komisija odobrila dodatih 32€ millionov pomoči za migracije

3.8.2018- Evropska komisija je Španiji zaradi migracijskih pritiskov odobrila dodatnih 7,2 milijona evrov nujne pomoči. Tri milijoni evrov bodo namenjeni za pokritje stroškov dodatnega osebja na španski južni meji, 4,2 milijona evrov pa za nakup opreme in tehnologije, s pomočjo katerih bodo v Španiji okrepili boj proti terorizmu in kriminalu ter bolje zaščitili javne prostore. Od konca letošnjega junija je Komisija tako Španiji skupno odobrila že več kot 32 milijonov nujne pomoči za reševanje migracijskih in varnostnih izzivov. Poleg tega je Španiji v obdobju 2014-2020 iz Sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF) in nacionalnega programa Sklada za notranjo varnost (ISF) namenjenih 691,7 milijona evrov. Več:tukaj

Vir: EC Press