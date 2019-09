Komisija podaljšala protidampinške ukrepe za kolesa

29.8.2019 – Evropska komisija bo za pet let podaljšala protidampinške ukrepe, ki veljajo za uvoz koles s Kitajske. Ukrepi zadevajo tudi kolesa s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke, Tunizije, Kambodže, Pakistana in Filipinov, saj je preiskava pokazala, da so kolesa s Kitajske pogosto uvožena v EU prek teh držav. Protidampinški ukrepi so bili prvotno uvedeni leta 1993, od takrat pa večkrat podaljšani. Protidampinške dajatve dosegajo tudi 48,5 %. Lanska preiskava v zvezi s pregledom je pokazala, da bi se damping in škoda za evropsko industrijo zelo verjetno nadaljevala, če bi protidampinške ukrepe ukinili. V 22 državah EU se vsako leto proizvede 11 milijonov koles, s proizvodnjo koles pa je posredno in neposredno povezanih 100.000 delovnih mest. Več:tukaj

Vir: EC Press