Komisija podpira transparentnost pri okoljskih in socialnih zadevah

26.6.2017 – Evropska komisija je danes sprejela dodatne ukrepe za izboljšanje preglednosti poslovanja podjetij v zvezi s socialnimi in okoljskimi vprašanji. Danes sprejete smernice bodo podjetjem pomagale pri izpolnjevanju obveznosti poročanja v skladu s trenutnimi zahtevami razkrivanja nefinančnih informacij na področju okoljskih in socialnih vprašanj. Ustrezno razkrivanje nefinančnih informacij je poleg tega ključni element za zagotavljanje vzdržnih financ. Ukrep je v skladu s ciljem Komisije za oblikovanje krovne in celovite strategije EU o trajnostnih financah v sklopu unije kapitalskih trgov. Danes sprejete smernice bodo dopolnile že obstoječa pravila EU o poročanju nefinančnih informacij iz direktive 2014/95/EU. Podjetja, za katera veljajo obveznosti razkrivanja relevantnih informacij, morajo poročati o politikah, tveganjih in rezultatih v zvezi z okoljskimi in socialnimi vidiki ter vidiki zaposlenih, spoštovanju človekovih pravic ter vprašanjih v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju, pa tudi v zvezi z raznolikostjo v upravnih odborih. Več : tukaj

Vir: EC Press