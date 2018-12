Komisija poziva k ukrepanju za odpravo trgovine z ljudmi

4.12.2018 – Evropska komisija je danes predstavila drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi in pozvala k nadaljnjemu ukrepanju za njeno odpravo. Iz poročila je razvidno, da je bilo v letih 2015–2016 v EU 20.532 moških, žensk in otrok registriranih kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar je dejansko število verjetno znatno večje, saj veliko žrtev ostane neopaženih. Trgovini z ljudmi so še vedno najbolj izpostavljene ženske in dekleta. Te predstavljajo 68 %, otroci pa 23 % registriranih žrtev. Najpogostejši namen trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje (56 %), na drugem mestu pa je izkoriščanje delovne sile (26 %). Raven pregona in obsodb je nizka. Poročilo opozarja tudi na uporabo interneta in družbenih medijev za novačenje žrtev ter povečano tveganje za trgovino z ljudmi v okviru migracij. Kljub nekolikšnemu napredku se pojav še naprej razrašča. Komisija zato poziva države EU k boljšemu zbiranju podatkov, odpravi kulture nekaznovanja, bolj usklajenemu odziva in zagotavljanju dostopa žrtev do pravnega varstva. Več: tukaj

Vir: EC Press