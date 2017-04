Komisija zaskrbljena zaradi migrantov na Madžarskem

Kolegij komisarjev je 12. aprila razpravljal o nedavnih dogodkih na Madžarskem, ki sprožajo pomisleke glede skladnosti z zakonodajo EU in skupnimi vrednotami, na katerih temelji Evropska unija. Kolegij je obravnaval zakon o madžarskem visokem šolstvu, predlog zakona o tujem financiranju nevladnih organizacij, nacionalno posvetovanje “Ustavimo Bruselj” in tekoča pravna vprašanja s področja azila in nediskriminacije. Kolegij je sklenil, da bo Komisija pri relevantnih in pravno zrelih primerih kršitve zakonodaje EU ukrepala v naslednjem krogu postopkov za ugotavljanje kršitev ob koncu tega meseca. Prav tako bo s pravnega vidika temeljito preučila zakon o visokem šolstvu in v naslednjem krogu postopkov za ugotavljanje kršitev odločila o naslednjih korakih. Pozorno bo spremljala proces glede predloga zakona o financiranju nevladnih organizacij ter zadevo ponovno obravnavala na podlagi analize zadevnih pravnih vidikov. V zvezi z nacionalnim posvetovanjem “Ustavimo Bruselj” bo pripravila in objavila svoj odziv na posvetovanje. Splošno stanje na Madžarskem je razlog za zaskrbljenost, zato bo Komisija začela politični dialog z madžarskimi organi, drugimi državami članicami in Evropskim parlamentom. Več: http://europa.eu/rapid/midday-express-12-04-2017.htm

Vir : EC Press