Konec stroškov gostovanja – 15 junij 2017

Evropska komisija je po ponedeljkovem uspešnem glasovanju držav članic danes uradno sprejela nova pravila za ukinitev stroškov gostovanja v EU 15. junija 2017. Novi predlog, ki temelji na “politiki poštene rabe” in mehanizmu vzdržnosti, prinaša uravnoteženo rešitev v korist tako uporabnikov kot operaterjev. Komisija zdaj poziva Evropski parlament in države članice EU, da se hitro dogovorijo še o njenem predlogu veleprodajnih cen gostovanja, ki je še zadnje odprto vprašanje v zvezi z ukinitvijo stroškov gostovanja.

Komisija pozdravlja tudi včerajšnji politični dogovor Evropskega parlamenta in držav EU o njenem predlogu za vseevropski pristop k rabi pasu ultravisokih frekvenc (UHF) za mobilne storitve. Pas UHF (470–790 MHz) se zdaj uporablja za digitalne prizemne televizije ter brezžične mikrofone. Iz dogovora izhaja, da bi moral 700-MHz pas biti dodeljen mobilnim operaterjem in najpozneje do 30. junija 2020 na voljo za brezžično širokopasovno uporabo v vseh državah članicah EU. Države članice bodo sprejele in objavile nacionalne načrte za sprostitev tega frekvenčnega pasu do 30. junija 2018. Prav tako bodo morale do konca leta 2017 skleniti dogovore o čezmejnem usklajevanju. V frekvenčnem pasu pod 700 MHz (470–694 MHz) je prednost dodeljena radiodifuziji do leta 2030. Vendar lahko vsaka država EU izbere prožnejši pristop k alternativni rabi spektra, na primer za napredne mobilne multimedijske storitve.

Dogovor je novi mejnik pri uresničevanju strategije enotnega digitalnega trga. Komisija pričakuje, da bodo države EU in Evropski parlament v prihodnjih tednih dogovor tudi uradno potrdili. Več :https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-implementing-regulation

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press- release_MEX-16-4426_en.htm

Source: EC Press