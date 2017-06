15.6.2017 - Z današnjim dnem se v Evropski uniji ukinjajo stroški gostovanja. Ureditev, ki bo državljanom med potovanjem po EU omogočila uporabo mobilnih naprav po enakih cenah kot doma, je plod desetih let prizadevanj evropskih institucij ter eden največjih in najbolj oprijemljivih dosežkov EU. Kombo v prihodnje pozorno spremljala izvajanje novih pravil in zagotovila, da Evropejci v celoti uživajo njihove prednosti, evropski trg pa ostaja konkurenčen.Več : tukaj

Vir: EC Press