Krepitev zaščite žvižgačev v EU

8.10.2019 – Države članice EU so danes potrdile direktivo o zaščiti žvižgačev. Nova zakonodaja bo bolje zaščitila žvižgače, saj vzpostavlja varne kanale za poročanje tako pristojnim znotraj organizacije kot javnim organom. Žvižgače bo zaščitila tudi pred odpustitvijo, premestitvijo na nižje delovno mesto in drugimi oblikami povračilnih ukrepov. Direktiva zajema številna področja prava EU, od preprečevanja pranja denarja, varstva podatkov in zaščite finančnih interesov EU do javnega zdravja, okoljske zaščite in jedrske varnosti. Države EU bodo imele na voljo dve leti za prenos novih pravil v nacionalno zakonodajo.Več: tukaj

Vir: EC Press