Kvaliteta kopalnih voda v EU je visoka

8.6.2020 – Najnovejše letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih voda kaže, da malo manj kot 85 % evropskih kopališč dosega najstrožje standarde EU glede čistosti vode. Poleg tega 95 % od 21.981 kopališč, pregledanih v 28 državah članicah EU, izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti v skladu s pravili EU. V poročilo je vključenih tudi 314 kopališč v Albaniji in Švici. V Sloveniji je bilo leta 2019 pregledanih 47 kopališč, in sicer 21 ob morju, 26 pa ob rekah in jezerih. 38 jih je prejelo oceno odlično (80,9 %), 5 oceno dobro in 4 oceno zadostno. Kot »slabo« ni bilo ocenjeno nobeno kopališče. Redno spremljanje in ocenjevanje kopalnih voda sta bistveni za ohranjanje sedanje zelo visoke kakovosti voda po vsej Evropi, poleg tega pa omogočata, da se po potrebi sprejme učinkovite ukrepe proti njihovemu onesnaževanju. Čiste kopalne vode ne koristijo le našemu zdravju in dobremu počutju, temveč tudi zdravju okolja. Evropska komisija priporoča, da se zaradi izbruha koronavirusa in omejitvenih ukrepov, ki veljajo po vsej Evropi, pred kopanjem preverijo najnovejše informacije lokalnih in nacionalnih organov ter upravljavcev plaž glede varnostnih ukrepov na kopališčih. Komisija je 13. maja predstavila sveženj smernic in priporočil za pomoč državam članicam pri postopnem odpravljanju omejitev potovanj ter pri ponovnem zagonu turističnih podjetij ob upoštevanju potrebnih zdravstvenih varnostnih ukrepov. Več: tukaj

Vir: EC Press