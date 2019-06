4.6.2019 – Objavljena je šesta in do zdaj najobsežnejša lestvica univerz U-Multirank, ki vsebuje primerjavo uspešnosti več kot 1.700 univerz iz 96 držav. Evropske visokošolske ustanove potrjujejo visoko kakovost: med najuspešnejšimi univerzami so tudi EDHEC Business School v Franciji, Chalmers University of Technology na Švedskem in Univerza v Groningenu. V letošnjo izdajo je prvič vključen zemljevid, ki prikazuje najboljše univerze. U-Multirank vsebuje tudi analizo mednarodne odprtosti. Ta je pokazala, da tesnejše sodelovanje med univerzami v mednarodnem merilu vpliva na večje zadovoljstvo študentov s študijsko izkušnjo. Te univerze so tudi uspešnejše na področju prenosa znanj in učinka raziskav. U-Multirank je vsakoletna primerjava uspešnosti visokošolskih ustanov na področjih, ki so za študente najpomembnejša. Projekt je nastal na pobude Evropske komisije, sofinancira pa se iz programa Erasmus+. U-Multirank je globalna večdimenzionalna lestvica univerz, ki uporabnikom omogoča, da sestavijo prilagojene lestvice na podlagi posameznih kazalnikov glede učenja, poučevanja, mednarodne usmeritve, prenosa znanja, regionalne vključenosti in raziskav. Na poziv voditeljev EU na vrhu 2017 v Göteborgu je Komisija objavila razpis v vrednosti 60 milijonov evrov za pobudo Evropske univerze, da bi ustvarili visoko konkurenčne in povezane mednacionalne univerze. Rezultati razpisa naj bi bili objavljeni v naslednjih tednih. Več: tukaj

Vir: EC Press