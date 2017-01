Januarja 2017 je Malta od Slovaške, prevzela šestmesečno predsedovanje. Prednostne naloge predsedovanja, prvič v zgodovini Malte, so trije “M”- ji: Maritime (pomorstvo) , Mediterranean (Sredozemlje) in Migration (migracije). “Evropa mora začeti poslušati svoje prebivalce in se osredotočati na njihove skrbi in želje,” je dejala malteška poslanka v EP, Marlene Mizzi.

Vir: EU press