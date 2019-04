2.4.2019 – Britanska premierka bo sedla z opozicijskim voditeljem Jeremyjem Corbynom, z namenom, da bi poiskala skupno pot iz Brexita. Theresa May nima podpore svoje stranke, zato bo poskušala pridobiti podporo Jeremyja Corbyna. To pa pomeni, da je na mizi mehkejši Brexit, v katerem je predlagana carinska unija z EU in jo bo vlada podprla. Več:tukaj

Vir: Politico