Medijski dnevi EU in Zahodnega Balkana

13.9.2019 – Evropska komisija je na medijskih dnevih EU in Zahodnega Balkana, ki potekajo 12. in 13. septembra v Podgorici v Črni gori, izrazila podporo regiji z novimi pobudami, ki bodo osredotočene na odgovornost in upravljanje medijev, medijsko pismenost, pravno znanje glede svobode izražanja ter spodbujanje sprave in regionalnega sodelovanja. Zaveze so del trdne podpore EU za medijsko svobodo in neodvisnost novinarstva na Zahodnem Balkanu, čemur je prek trenutnih regionalnih programov namenjenih 20 milijonov evrov. Letošnjega dogodka se udeležuje 350 predstavnikov medijev in organizacij civilne družbe ter nosilcev političnih odločitev z Zahodnega Balkana in EU. Politični predstavniki iz regije so prvič skupaj razpravljali o ključni vlogi medijev v pridružitvenem procesu, da bi oblikovali predloge in ukrepe za izboljšanje stanja novinarjev in neodvisnosti medijev. Več:tukaj

Vir: EC Press