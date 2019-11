Mednarodni dan odprave nasilja nad ženskami

22.11.2019 – Pred 25. novembrom, Mednarodnim dnevom odprave nasilja nad ženskami, je visoka predstavnica EU za zunanjo in varnostno politiko Federica Mogherini podala naslednjo izjavo: »Nasilje nad ženskami in dekleti je nasilje nad celotnim človeštvom in ne bi smelo imeti mesta v Evropi in svetu. Vendar pa kljub naši zavezanosti tega še zdaleč nismo dosegli. Obseg problema je skrb vzbujajoč: ena izmed treh žensk v Evropi je doživela fizično in/ali spolno nasilje. Skoraj vse žrtve trgovanja z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja so ženske in dekleta. […] Odgovornost EU in mednarodne skupnosti je, da izpolnimo naše zaveze in preprečimo, zavrnemo in obsodimo vsa dejanja nasilja nad ženskami in dekleti.« Več: tukaj

Vir: EC Press