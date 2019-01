28.1.2019 – Danes obeležujemo mednarodni dan varstva podatkov. Osebni podatki so v sodobnem gospodarstvu postali dragocen vir, s tem pa so se povečale tudi možnosti zlorabe. Z osebnimi podatki je treba ravnati skrbno in odgovorno, v EU pa je varstvo osebnih podatkov temeljna pravica. Maja 2018 je EU uvedla najstrožja in najsodobnejša pravila o varstvu podatkov na svetu. Od organizacij se zahteva, da podatke zbirajo ustrezno in za določen namen; podatki, ki jih zbirajo, morajo biti omejeni na nujno potrebne, hranijo pa jih lahko le določen čas. Hkrati morajo osebne podatke zaščititi pred izgubo, uničenjem ali krajo. Za pomoč pri razlagi splošne uredbe EU o varstvu podatkov, za katero pogosto uporabljamo kar pogovorno angleško kratico GDPR, je Evropska komisija pripravila posebno spletno orodje. Še vedno pa o novi zakonodaji kroži veliko mitov in neresnic. Tako na primer ne drži, da so morala podjetja zaradi uredbe GDPR popolnoma spremeniti ravnanje s podatki. Pravila o varstvu podatkov veljajo v EU že vse od leta 1995, nova pravila pa so bila le prilagojena zahtevam digitalne dobe. Prav tako ne drži, da uredba GDPR prepoveduje upravnikom večstanovanjskih stavb, da bi na zvonce ali poštne nabiralnike namestili imena stanovalcev. Nova uredba vsebuje načelo legitimnega interesa, ki ljudem dovoljuje, da vedo za svoje sosede. Je pa vprašanje namestitve imena na zvoncu drugače mogoče urediti z najemno pogodbo. Zaskrbljenost povzroča tudi vprašanje, ali uredba GDPR preveč bremeni mala podjetja. Manjše organizacije imajo po novih pravilih tudi manjše obveznosti. Vsakemu podjetju na primer ni treba imenovati uradne osebe za varstvo podatkov ali izvajati ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov. Uredba GDPR tudi podpira svobodo medijev. Novinarji lahko še vedno opravljajo svoje delo in ščitijo svoje vire, države pa lahko po potrebi s svojimi zakoni določijo izjeme ali odstopanja za medije. Splošna uredba o varstvu podatkov je v osnovi namenjena temu, da državljani in državljanke zaščitijo svoje osebne podatke pred uporabo brez njihovega dovoljenja. Otrokom pa ne prepoveduje, da bi npr. svoje želje zaupali Božičku, dedku Mrazu ali velikonočnemu zajčku. Ali bodo svoje skrivnosti in osebne podatke razkrili tudi javno, pa ostaja odločitev staršev. Vsakič, ko rezerviramo dopust, napišemo nekaj na družbenem omrežju, iščemo več informacij v spletu, odpremo bančni račun ali prek spleta kupimo vozovnico za vlak, razkrijemo delčke osebnih podatkov. Ob upoštevanju zakonodaje EU, nas to ne bi smelo skrbeti. Več: tukaj

Vir: EC Press