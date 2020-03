Michael Barnier, glavni pogajalec za Brexit, pozitiven na COVID-19

19.3.2020 – Michael Barnier, uradni pogajalec za Brexit, je danes na Twitterju (v angleščini in francoščini) sporočil, da mu gre dobro in “v dobrem duhu.” Dodal je: “Upoštevam vsa potrebna navodila, kot tudi moja ekipa. Za vse prizadete, ki so že prizadeti, in za vse, ki so trenutno v izolaciji, bomo to prebrodili skupaj.” Brexitski pogovori med Veliko Britanijo in EU so bili ta teden napovedani v Londonu, vendar uradniki zaradi strahu pred koronavirusom niso odpotovali. Načrt za razprave prek videokonference se ni nikoli uresničil. Mnogi strokovnjaki pravijo, da je podaljšanje prehodnega obdobja Brexita zdaj neizogibn, vendar vlada Združenega kraljestva vztraja, da se bo držala načrtovanega časovnega razporeda. Britanski premier Boris Johnson je v sredo poslancem v Parlamentu sporočil, da je to vprašanje „odobreno“ in se sklicuje na zakon, ki ga je parlament sprejel januarja, in ki vladi prepoveduje zahtevo za podaljšanje. Več: tukaj

Vir: Politico