Razkrili zavajajoče prakse

18.5.2018 – Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so danes objavili rezultate pregleda 207 spletišč v EU, ki ponujajo storitve stacionarne ali mobilne telefonije, interneta ter avdio in video prenosov. Rezultati pregleda kažejo, da 163 spletišč morda krši zakonodajo EU o varstvu potrošnikov. Med najpogostejšimi ugotovitvami so oglaševanje domnevno brezplačnih paketov ali paketov po znižanih cenah, ki pa so v resnici del svežnjev povezanih produktov, neobstoj sistema za reševanje sporov ali dejstvo, da lahko ta spletišča enostransko spreminjajo pogodbene pogoje, potrošnik pa ne dobi ne informacij ne obrazložitve. Nacionalni organi bodo teh 163 spletišč z domnevnimi nepravilnostmi podrobneje proučili. Če se izkaže, da te nepravilnost dejansko obstajajo, jih bo treba odpraviti. Organi za sodelovanje na področju varstva potrošnikov bodo z uporabo nacionalnih izvršilnih postopkov poskrbeli, da bodo spletišča ustrezno popravljena. Komisija je pred nedavnim oblikovala predlog za novi dogovor za potrošnike, katerega cilj je dodatno okrepiti varstvo potrošnikov pred trgovci, ki uporabljajo nepoštene poslovne prakse, in zagotoviti, da bodo organi dosledneje izvrševali pravila EU o varstvu potrošnikov. Več: tukaj

Vir: EC Press